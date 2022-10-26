За три месяца в Татарстане задержали 98 злоумышленников, использовавших схему «родственник попал в беду»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за три месяца задержали почти 100 злоумышленников, которые использовали для совершения преступления схему «родственник попал в беду». Об этом рассказала начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.

— Несмотря на уловки, так скажем, организаторов, которые задействуют в качестве курьеров и дропов даже жителей других регионов, мы все равно их ловим. У нас более 90%, например, преступлений, совершенных по предлогом «родственник попал в беду», раскрыты, задержаны 98 лиц только за третий квартал. В суд мы их направлять умеем, — заявила она.

Скриншот трансляции

Марина Шнитенкова также сообщила, что тревогу вызывает рост мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Чаще всего на такую уловку попадаются пожилые татарстанцы.

— Если в прошлом году за аналогичный период их было совершено всего 0,7%, то в этом году только за третий квартал их совершено более 100, это составляет уже 7% от общего количества, — уточнила она.



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Татьяна Демина