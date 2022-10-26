В Татарстане растет число мошенничеств под предлогом «родственник попал в ДТП»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане растет число мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Об этом сообщила начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

— Сейчас тревогу у нас вызывает рост мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Если в прошлом году за аналогичный период их было совершено всего 0,7%, то в этом году только за третий квартал их совершено более 100, это составляет уже 7% от общего количества, — рассказала она.

Чаще всего потерпевшими становятся татарстанцы пожилого возраста, уточнила Марина Шнитенкова.

Скриншот трансляции

Напомним, в Казани осудили 20-летнего уроженца Самары, который похищал у граждан деньги под предлогом спортивного инвестирования — заработка на ставках. Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

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Татьяна Демина