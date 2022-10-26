Ущерб от мошенничеств лжесотрудников банков в Татарстане за три месяца составил 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Татарстане ущерб от «способа пресечения несанкционированного снятия денежных средств» с банковских счетов за третий квартал 2022 года оценивается более чем в 50 миллионов рублей. Такую цифру озвучила начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.



— Это когда вам звонят, представляются службой безопасности банка и говорят, что у вас якобы началось несанкционированное списание денежных средств, и чтобы пресечь это, вам нужно срочно перевести их на «безопасный счет». Естественно, вы переводите их на «безопасный счет» преступника, — пояснила она.

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— Общая сумма ущерба составляет, хочу подчеркнуть, я сейчас говорю только о мошенничествах и кражах с банковских счетов, сюда не входит другая категория мошенничеств, например, какие-то финансовые пирамиды, я сейчас говорю только узко о двух статьях, составляет где-то порядка 200 миллионов рублей, — заявила она.



В Татарстане растет число мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП», рассказала Марина Шнитенкова. Чаще всего на такую уловку попадаются пожилые татарстанцы.

— Если в прошлом году за аналогичный период их было совершено всего 0,7%, то в этом году только за третий квартал их совершено более 100, это составляет уже 7% от общего количества, — уточнила она.

За три месяца в республике задержали почти 100 злоумышленников, которые использовали для совершения преступления схему «родственник попал в беду». Более 90% таких преступлений раскрыто.

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Татьяна Демина