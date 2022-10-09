В РАН рассказали об условиях для роста заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Российской академии наук не исключают возможности роста заболеваемости COVID-19 в России в 2022 году. Он возможен в случае появления вариантов вируса, избегающих иммунного ответа, хотя сейчас в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания. Таким мнением делится вирусолог Александр Лукашев, сообщает ТАСС.



— В настоящее время наблюдается снижение количества новых случаев [заболеваемости COVID-19 в России], это связано с тем, что после прихода новых вариантов «омикрона» вновь создалась иммунная прослойка, которая и обеспечивает снижение заболеваемости. В этом году рост заболеваемости возможен в случае появления новых вариантов коронавируса, которые будут избегать иммунного ответа, как это было в случае с «омикроном», — объяснил вирусолог.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он отметил, что если новые варианты коронавируса не появятся, то создавшийся за последние два месяца коллективный иммунитет в течение нескольких месяцев не даст развиваться новым волнам заболеваемости. Лукашев добавил, что по мере падения коллективного иммунитета, ближе к середине зимы или весне, — есть вероятность новых всплесков заболеваемости, даже при отсутствии новых штаммов.



За последние сутки в России выявили 20 571 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 21 184 513 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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Илина Хакимова