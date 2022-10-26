Главное о коронавирусе на 26 октября: треть населения мира не вакцинирована, ВОЗ прогнозирует опасные штаммы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Нижнекамске продолжается выездная вакцинация населения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 140 человек. Всего на 26 октября в республике зарегистрировано 186 759 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 183 089 человек, за минувшие сутки — 278. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 37 человек.

В Нижнекамске продолжается выездная вакцинация населения от гриппа и COVID-19. Сегодня С 13.00 до 14.00 жители города смогут привиться в М(П)К «Олимпия» по ул.Чабьинская, 5а. Завтра медработники будут ждать нижнекамцев в ОЦМ кварталов 1,2 по ул.Юности, 8 с 9.00 до 10.00 и в М(П)К «Феникс» на проспекте Вахитова-8/14 с 13.00 до 14.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане провели 7 619 тестов на коронавирус. Всего в республике на 26 октября выполнено 7 732 949 лабораторных исследований.

Охват тестированием на коронавируса в Татарстане продолжает сокращаться. За последние 7 дней он составил 180,74 исследования на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани для вакцинации против коронавируса доступна только вакцина «Спутник V». Она в наличии во всех районах города.

Более 60% взрослых россиян вакцинированы

За последние сутки в России выявили 7 518 случаев коронавируса, выздоровели 11 517 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 394 360, а выздоровевших — до 20 751 864. Госпитализировали за сутки 1 451 человека. Умерли 80 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 790 человек.



Депутат Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что выводы немецких ученых о лабораторном происхождение COVID-19 и сообщения из США о новом штамме с летальностью 80% доказывают ведение Штатами опасной военно-биологической деятельности в других странах, в том числе на Украине. «Мы в прошлый раз с вами уже отмечали тот факт, что вот «шумовая завеса», которая создается США в попытке навязать агрессивный образ России, — это отвлекающий маневр от тех опасных изысканий, которые они проводят», — сказала она.

Фото: duma.gov.ru

Более 60% взрослого населения России прошли вакцинацию против коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин. Он напомнил, что правительство выделило «значительные средства» на закупку вакцины для прививочной компании.

Волгоградская область получила первую партию насадок-распылителей для введения назальной вакцины против COVID-19 — более 253 тысяч. Их распределяют между пунктами вакцинации. Также первую партию насадок-распылителей получила Костромская область.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре вакцинацию против коронавируса завершили более 900 тысяч человек. «Первым компонентом вакцины привиты 89,6% от числа югорчан, которые при желании могут сделать прививку», — рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежи региона.

За январь-август 2022 года углубленную диспансеризацию прошли более 4 миллиона россиян, переболевших коронавирусом. Это меньше половины от плана — 45,6%, уточнил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Перми объявили набор добровольцев для испытания китайской вакцины против коронавируса ReCOV. За участие им обещают денежное вознаграждение. Испытать китайские препарат на себе смогут совершеннолетние мужчины и женщины, у которых нет антител к COVID-19.

За последние сутки в России выполнили 126 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии в стране провели более 316,2 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Аргентина создала свою вакцину против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 628 622 595 раза, 6 581 748 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 270 088). На второй строчке — Индия (44 645 768), на третьей — Франция (36 883 805), на четвертой — Германия (35 383 015), на пятой— Бразилия (34 799 324).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 068 322). За ними следуют Бразилия (687 710), Индия (528 981), Россия (381 841, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 341).



За время пандемии было сделано 12 822 482 039 инъекции вакцины против коронавируса.

Около трети населения мира все еще ни разу не вакцинировались против COVID-19, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он обратил внимание, что людей в пандемию не было равного доступа к вакцинам. По его мнению, это подорвало глобальное реагирование на пандемию.

Также Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вероятность появления новых, более опасных и смертоносных штаммов COVID-19 реальна. В связи с этим он призвал извлечь уроки из пандемии.

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В Пекине временно закрыли тематический парк отдыха Universal Beijing Resort из-за ситуации с коронавирусом и меры по борьбе с ним. Возобновить работу обещают в ближайшее время. Сроки будут зависеть от ситуации с COVID-19.

Ученые из Аргентины сообщили, что их вакцина от коронавируса ARVAC Cecilia Grierson успешно прошла первую фазу испытаний. Ее протестировали на 80 людях, которые уже делали прививку против COVID-19. Вторую и третью фазы испытаний хотят завершить в январе-марте следующего года.

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Татьяна Демина