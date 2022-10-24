СМИ: причиной падения бомбардировщика в Ейске стало попадание чаек в двигатель

Причиной падения бомбардировщика в Ейске стало попадание в двигатели Су-34 двух чаек. Это привело к возгоранию и крушению самолета.

По данным ТАСС, птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика.

— Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета, — рассказали агентству в силовых структурах.

На прошлой неделе в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета во дворе жилого дома потерпел крушение вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание топлива. В результате инцидента погибли 14 человек.

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Татьяна Леухина