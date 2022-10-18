Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 14

Число погибших при падении самолета в жилой массив Ейска увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жилой дом, пострадавший в результате падения самолета СУ-24, могут восстановить в течение месяца. Решение о судьбе дома будет принято после обследования специалистами, передает информагентство.

Вчера вечером в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета во дворе жилого дома потерпел крушение вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание топлива.

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Татьяна Леухина