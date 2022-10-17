СМИ: на жилой дом в Ейске упал военный самолет

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На жилой дом в Ейске, предположительно, упал военный самолет, сообщает ряд СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях. По другим данным, он упал во дворе дома. Подробности уточняются.

В настоящее время дом охвачен огнем. На месте работают две бригады медиков, однако им не удается подобраться к зданию близко из-за задымления.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил: «по неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена. Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы».

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.

Как пишет ТАСС, в доме, на который упал самолет, девять этажей.

UPD: «Известия» сообщают, что учебно-тренировочный самолет упал во дворе на Коммунистической улице. После падения огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, горят 15 квартир. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.

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Максим Кокунин