В Татарстане третью неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
С 10 по 16 октября в больницы Татарстана попали 326 человек, заболевших коронавирусом. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.
Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане наблюдается третью неделю подряд. Так, если с 19 по 25 сентября в больницы попали 645 жителей республики, то с 26 сентября по 2 октября уже 438 человек, а с 3 по 9 октября — 389.
«Скорее мы находимся сейчас в таком определенном плато по коечному фонду с тенденцией к их закрытию», — рассказал в пятницу замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. На сегодняшний день в республике свободно около 11% коек для пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 185 003 случая заражения коронавирусом. Вылечились за это время 179 304 жителя республики, умерли — 2 004.
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