В Татарстане третью неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 10 по 16 октября в больницы Татарстана попали 326 человек, заболевших коронавирусом. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане наблюдается третью неделю подряд. Так, если с 19 по 25 сентября в больницы попали 645 жителей республики, то с 26 сентября по 2 октября уже 438 человек, а с 3 по 9 октября — 389.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Скорее мы находимся сейчас в таком определенном плато по коечному фонду с тенденцией к их закрытию», — рассказал в пятницу замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. На сегодняшний день в республике свободно около 11% коек для пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 185 003 случая заражения коронавирусом. Вылечились за это время 179 304 жителя республики, умерли — 2 004.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 9 октября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина