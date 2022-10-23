Главное о коронавирусе на 23 октября: снижение вирулентности COVID-19, более 12 миллиардов инъекций вакцины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Единственный случай смерти от COVID-19 с начала октября

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 155 человек. Всего на 23 октября в республике зарегистрировано 186 324 случая коронавируса. Выздоровел за весь период 182 401 человек, за минувшие сутки — 237. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 20 человек.

Казанцам для вакцинации против коронавируса по-прежнему доступна только двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Она есть во всех районах города. Других вакцин в наличии не осталось.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала месяца в Татарстане зафиксировали всего один случай смерти от коронавируса. О нем стало известно 20 октября. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 2 005 умерших из-за COVID-19

На изменения COVID-19 повлияла вакцинация

За последние сутки в России выявили 8 672 случая коронавируса, выздоровели 10 578 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 372 935, а выздоровевших — до 20 719 106. Госпитализировали за сутки 662 человека. Умерли 88 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 537 человек.

COVID-19 меняется в сторону меньшей вирулентности — вызывает более легкие заболевания, заявил ТАСС научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. По его словам, в связи с этим опасность вируса становится меньше.

Виталий Зверев объяснил, что на изменения коронавируса повлияли несколько факторов, в том числе и больше количество переболевших им человек. Сказалась и вакцинация против COVID-19. Эксперт обратил внимание, что обычно прививки делают до начала заболеваемости, а не во время.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тренер Ислама Махачева, который стал чемпионом UFC в легком весе, Хавьер Мендес переболел COVID-19 перед его поединком. Однако перед отъездом на бой он сдал отрицательный тест.

Инфаркты, инсульты и тромбозы — наиболее редкие последствия заболевания коронавирусом, уверяет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Риск их возникновения сильнее в первый год после перенесенного заражения.

Германия лидирует по приросту заболевших за четыре недели

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 627 471 858 раза, 6 577 953 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 190 530). На второй строчке — Индия (44 642 742), на третьей — Франция (36 741 974), на четвертой — Германия (35 172 694), на пятой— Бразилия (34 780 462).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 067 685). За ними следуют Бразилия (687 527), Индия (528 961), Россия (381 582, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 320).

За время пандемии в мире сделано 12 821 074 211 инъекций вакцины против коронавируса. Из них 3 523 115 136 выполнено за последние 28 дней.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По приросту новых случаев заражения за последние 28 дней в мире лидирует Германия — 2 220 644. На втором месте Франция (1 437 32), на третьем — Тайвань (1 203 736).

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Татьяна Демина