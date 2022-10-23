За сутки в Татарстане выявили 155 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 155 человек. Всего на 23 октября в республике зарегистрировано 186 324 случая заражения коронавирусом.

В больницы за сутки госпитализировали 20 заболевших татарстанцев. Вылечились за это время от коронавируса 237 человек. Всего от COVID-19 с начала пандемии выздоровел 182 401 человек.

Новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане за сутки не зафиксировали. Всего от инфекции умерли 2 005 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина