В Татарстане вторую неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 3 по 9 октября госпитализировали 389 человек, заразившихся COVID-19. Это на 11,2% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

С 26 сентября по 2 октября в Татарстане в больницы попали 438 человека с коронавирусом. С 19 по 25 сентября госпитализировали 645 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане наблюдается вторую неделю подряд.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 183 147 случаев заражения коронавирусом. Вылечились за это время 176 334 жителя республики, умерли — 2 004.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 9 октября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина