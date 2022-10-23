Средний возраст мужчин Татарстана меньше, чем у женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане средний возраст мужского населения составляет 37,9 года, женского — 42,4. Таковы данные Всероссийской переписи населения — 2020, которую провели в прошлом году.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан занимает второе место по среднему возрасту женщин. На первой строчке Башкирия, где показатель составил 42,3 года.

По среднему возрасту мужского населения Татарстан в ПФО делит вторую строчку с Пермским краем, где он также составляет 37,9 года. На первом месте Удмуртия. Там показатель оценивается в 37,7 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе средний возраст мужчин составил 39 лет. Среди женского населения показатель оценивается в 43,9 года.

Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения, в Татарстане проживают 4 004 809 человек. Большая часть жителей — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 граждан — мужчины. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина