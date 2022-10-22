В ЕП поинтересовались у Еврокомиссии мнением об авариях на «Северных потоках»

Шведский европарламентарий Петер Лундгрен поинтересовался мнением Еврокомиссии о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В частности, он обратился с вопросом о том, как в ЕК относятся к сообщениям о возможной диверсии. Тезисы Лундгрена приводит RT.

Политик напомнил о материалах, посвященных ЧП на газопроводах и причиненному ущербу. Их опубликовали 6 октября на сайте Службы госбезопасности Швеции.

— Ознакомлены ли в Еврокомиссии с этими... статьями? Если да, то как в ней оценивают выявленные факты и расследования и насколько, по ее мнению, вероятно, что взрывы явились результатом диверсии или технического дефекта? — поинтересовался Лундгрен.

Кроме того, депутат спросил о том, можно ли в этой ситуации говорить о нарушениях каких-либо международных актов. Например, в случае если имели место «преднамеренные действия группы лиц или государства», о Конвенции ООН по морскому праву.

Фото: gazprom.ru

6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Оператор «Северного потока» полагал, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября. Однако 3 октября служба береговой охраны Швеции сообщила об очередной утечке на газопроводе «Северный поток — 2».

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Елизавета Пуншева