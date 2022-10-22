Камила Валиева выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой программы на стартовом этапе Кубка России по фигурному катанию, сообщает ТАСС.
По итогам проката короткой программы спортсменка набрала 83,92 балла. Второе место — у Софьи Акатьевой (72,70 балла), третье — у Анастасии Зининой (70,19).
Произвольную программу девушки представят в воскресенье, начало намечено на 14.45 мск.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложит Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) обнародовать вердикт по делу Валиевой, поскольку дело уже стало достоянием общественности. Вердикт вынесет независимый дисциплинарный антидопинговый комитет. Вчера в РУСАДА заявили, что не будут публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой.
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