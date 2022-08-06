В Турции вновь напомнили о готовности выступить площадкой для встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 5 августа в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил свою страну в качестве площадки для встречи лидеров России и Украины. Об этом лидер республики сообщил журналистам президентского пула.

— Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с (президентом Украины Владимиром, — прим. ред.) Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну, Россией, во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира, — приводит TRT его слова.

Фото: pixabay.com

В конце июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, подпись российской стороны поставил министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, Турция после начала специальной военной операции на Украине несколько раз предлагала свои посреднические услуги в урегулировании ситуации. Так, в Стамбуле 29 марта прошел последний на сегодняшний день очный раунд переговоров делегаций Москвы и Киева. После этого стороны вновь вернулись к онлайн-встречам.



Также Эрдоган выражал надежду, что в его стране может пройти трехсторонняя встреча — он, лидер России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Он уже предлагал Путину организовать встречу с украинским коллегой.



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Татьяна Леухина