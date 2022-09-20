Президент Турции считает, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине, такое мнение он выразил в понедельник в интервью американской телекомпании PBS.



Турецкий лидер отметил, что провел обширную дискуссию с Путиным в Узбекистане, и российский президент лидер «демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее».

По оценке Эрдогана, «сейчас дела идут достаточно проблематично». При этом он отметил, что «будет сделан значительный шаг вперед», сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Турции провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в минувшую пятницу. По итогам встречи Владимир Путин отметил, что Турция вносит существенный вклад в нормализацию обстановки в ситуации с Украиной, в том числе в продовольственном вопросе.

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Маргарита Головатенко