КАМАЗ решил вопросы локализации компонентов для внутренних поставок

Фото: ПАО «КАМАЗ» — грузовик модели К5

ПАО «КАМАЗ» решило вопросы локализации необходимых компонентов для осуществления внутренних поставок на российский рынок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Когогина.

КАМАЗ поставляет на рынок России 85—90% объема выпускаемой продукции. Летом Когогин заявлял, что в этом году компания, несмотря на ожидаемое снижение выручки из-за падения продаж наиболее современных моделей (К5), сохраняет намерение реализовать в стране 39 тысяч грузовиков. По его словам, экспорт на июнь компания видела на уровне 4—5 тысяч машин.

— Вопросы внутренних поставок, локализации, поиска новых цепочек поставок компания решила. С точки зрения экспорта наша продукция востребована, и есть ряд стран, где сформированы парки автомобилей КАМАЗ. По щелчку, за полгода, отказаться от сотрудничества и перейти на новые модели машин — это понести огромные экономические потери, — сказал он.

Компания в конце августа сообщала о возобновлении выпуска машин К5, выпуск которых сдерживался существующими ограничениями сильнее, чем производство машин более старых поколений. Компания отмечала, что до конца года планирует выпускать ежемесячно не менее 100 таких автомобилей.

— Мы сумели произвести локализацию компонентов, которые приобретали в Европе. Там очень большая доля производства запущена. В следующем году мы планируем выйти на большую плановую серию. То есть с задержкой всего лишь на год мы восстановили ту инвестиционную программу, которая должна была работать на создание нового продукта нашей компании, — заявил Когогин, комментируя перспективы выпуска машин поколения К5.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам 9 месяцев ПАО «КАМАЗ» увеличило выпуск грузовиков на 4% по сравнению с прошлым годом — на предприятии произвели 32,2 тыс. таких автомобилей, следует из сообщения компании.



В сентябре на предприятии собрали 3,6 тысячи автомобилей — по этому показателю демонстрируется снижение на 10% в сравнении с 2021 годом.

Напомним, по итогам 8 месяцев 2022 года КАМАЗ увеличил выпуск грузовиков на 5,8%, до 28,6 тысячи единиц, сообщалось в сентябре.

В августе сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить в текущем месяце 40 флагманских грузовиков пятого поколения — магистральных тягачей КАМАЗ-54901. До конца года на предприятии планируют выпускать не менее 100 таких машин ежемесячно.

Предприятие впервые за 10 лет не опубликовало отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие. Решение автопроизводитель не комментирует.

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Максим Кокунин