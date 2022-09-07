За 8 месяцев КАМАЗ увеличил выпуск грузовиков на 5,8%

ПАО «КАМАЗ» по итогам 8 месяцев 2022 года увеличило выпуск грузовиков на 5,8%, до 28,6 тысячи единиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику. Поэтому перед нами стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. В весенне-летний период мы провели колоссальную работу по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда — К4 и К5, — рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.

Всего с начала 2022 года завод двигателей КАМАЗа произвел 30,996 тысячи единиц продукции (+4,8%). Вместе с этим за январь — август 2022 года предприятие отгрузило запчастей на 22,06 млрд рублей (+10,9%).

В августе компания выпустила 3,329 тысячи машкомплектов, 3,746 тысячи двигателей и силовых агрегатов, а также отгрузила запчастей на 2,74 млрд рублей против 1,962 тысячи штук, 2,339 тысяч штук и 1,15 млрд рублей соответственно.

Напомним, ПАО «КАМАЗ» впервые за 10 лет не опубликовало отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие. Решение автопроизводитель не комментирует.

Фото: realnoevremya.ru

Финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов в середине августа заявил, что компания на тот момент еще не определилась, публиковать ли отчетность за I полугодие. Чуть ранее, в середине июня, гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщал, что финансовые результаты компании по МСФО за I полугодие ожидаются не хуже, чем годом ранее.

В августе сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить в августе 40 флагманских грузовиков пятого поколения — магистральных тягачей КАМАЗ-54901. До конца года на предприятии планируют выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно.

Сейчас КАМАЗ выпускает грузовики сразу трех поколений — К3 с собственной кабиной, а еще К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. После ввода санкций в марте этого года у предприятия возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений. Это было связано в том числе с уходом с российского рынка германской Daimler Truck AG.



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Максим Кокунин