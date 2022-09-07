За 8 месяцев КАМАЗ увеличил выпуск грузовиков на 5,8%
ПАО «КАМАЗ» по итогам 8 месяцев 2022 года увеличило выпуск грузовиков на 5,8%, до 28,6 тысячи единиц. Об этом сообщает «Интерфакс».
— Осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику. Поэтому перед нами стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. В весенне-летний период мы провели колоссальную работу по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда — К4 и К5, — рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.
Всего с начала 2022 года завод двигателей КАМАЗа произвел 30,996 тысячи единиц продукции (+4,8%). Вместе с этим за январь — август 2022 года предприятие отгрузило запчастей на 22,06 млрд рублей (+10,9%).
В августе компания выпустила 3,329 тысячи машкомплектов, 3,746 тысячи двигателей и силовых агрегатов, а также отгрузила запчастей на 2,74 млрд рублей против 1,962 тысячи штук, 2,339 тысяч штук и 1,15 млрд рублей соответственно.
Напомним, ПАО «КАМАЗ» впервые за 10 лет не опубликовало отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие. Решение автопроизводитель не комментирует.
Финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов в середине августа заявил, что компания на тот момент еще не определилась, публиковать ли отчетность за I полугодие. Чуть ранее, в середине июня, гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщал, что финансовые результаты компании по МСФО за I полугодие ожидаются не хуже, чем годом ранее.
В августе сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить в августе 40 флагманских грузовиков пятого поколения — магистральных тягачей КАМАЗ-54901. До конца года на предприятии планируют выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно.
Сейчас КАМАЗ выпускает грузовики сразу трех поколений — К3 с собственной кабиной, а еще К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. После ввода санкций в марте этого года у предприятия возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений. Это было связано в том числе с уходом с российского рынка германской Daimler Truck AG.
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