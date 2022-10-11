КАМАЗ за 9 месяцев нарастил выпуск грузовиков на 4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 9 месяцев ПАО «КАМАЗ» увеличило выпуск грузовиков на 4% по сравнению с прошлым годом — на предприятии произвели 32,2 тыс. таких автомобилей, следует из сообщения компании.



В сентябре на предприятии собрали 3,6 тыс. автомобилей — по этому показателю демонстрируется снижение на 10% в сравнении с 2021 годом.

Во второй половине 2022 года в производстве грузовиков произошло ключевое изменение — компания переориентировалась на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика. КАМАЗ также увеличил выпуск запасных частей.

На отдельных производствах для выполнения контрактов ввели 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы персоналу, отметили на КАМАЗе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 8 месяцев 2022 года КАМАЗ увеличил выпуск грузовиков на 5,8%, до 28,6 тысячи единиц, сообщалось в сентябре.

В августе сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить в августе 40 флагманских грузовиков пятого поколения — магистральных тягачей КАМАЗ-54901. До конца года на предприятии планируют выпускать не менее 100 таких машин ежемесячно.

Напомним, предприятие впервые за 10 лет не опубликовало отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие. Решение автопроизводитель не комментирует.



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Маргарита Головатенко