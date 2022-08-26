КАМАЗ намерен собрать в августе 40 грузовиков K5, до 2023 года — не менее 100 машин ежемесячно

Фото: ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить в августе 40 флагманских грузовиков пятого поколения — магистральных тягачей КАМАЗ-54901, сообщили в пресс-службе компании.



До конца года на предприятии планируют выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно.

Сейчас КАМАЗ выпускает грузовики сразу трех поколений — К3 с собственной кабиной, а еще К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. После ввода санкций в марте этого года у предприятия возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений. Это было связано в том числе с уходом с российского рынка германской Daimler Truck AG.

Производить грузовики поколения К4 на КАМАЗе планируют по меньшей мере весь 2022 год, а полностью локализовать сборку грузовиков поколения К5 — к январю 2023 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в августе призвал руководство Минпромторга республики активнее искать партнеров для локализации импортозамещающих производств резинотехнических изделий для грузовых автомобилей КАМАЗ. В настоящее время завод испытывает острый дефицит манжет конструкций и уплотнителей стекол, которые не производятся в России.

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Маргарита Головатенко