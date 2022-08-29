КАМАЗ не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие впервые за 10 лет

ПАО «КАМАЗ» впервые за 10 лет не опубликует отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что данное решение автопроизводитель не комментирует.

Финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов в середине августа заявил, что компания на тот момент еще не определилась, публиковать ли отчетность за I полугодие. Чуть ранее, в середине июня, гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщал, что финансовые результаты компании по МСФО за I полугодие ожидаются не хуже, чем годом ранее.

— По итогам полугодия у нас финансовые показатели, по моим расчетам, будут не хуже прошлогодних. Скажем так — на уровне прошлого года. Очевидно, что основная масса хорошей работы и доходов была сформирована за первые три месяца года. Далее показатели падают, — сказал он.

Напомним, за первое полугодие 2021 года КАМАЗ получил выручку в размере 118,853 млрд рублей (+40,2%) и чистую прибыль в 3,969 млрд рублей.

Фото: ПАО «КАМАЗ»

На прошлой неделе сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» планирует выпустить в августе 40 флагманских грузовиков пятого поколения — магистральных тягачей КАМАЗ-54901.



До конца года на предприятии планируют выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно.

Сейчас КАМАЗ выпускает грузовики сразу трех поколений — К3 с собственной кабиной, а еще К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. После ввода санкций в марте этого года у предприятия возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений. Это было связано в том числе с уходом с российского рынка германской Daimler Truck AG.

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Максим Кокунин