В ноябре Toyota начнет увольнять сотрудников своего завода в Санкт-Петербурге

ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) в ноябре-декабре начнет сокращать штат сотрудников своего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор города Валерий Москаленко.

— На заводе Toyota в ноябре-декабре планируется проведение организационно-штатных мероприятий. Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения, — говорится в сообщении.

По его словам, работодатель планирует также компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников.

Также Москаленко отметил, что на заводе Nissan с мая этого года работает консультационный пункт Службы занятости населения.

— Организуем временную занятость сотрудников. Информация о сокращении численности штата предприятием не подавалась, — заключил он.

Фото: wikimedia.org/Kazyakuruma

О том, что Toyota закрывает свою сборочную площадку в Санкт-Петербурге, стало известно еще в сентябре. Тогда в Минпромторге России рассказали, что компания выполнит перед коллективом все социальные обязательства и сделает значительные дополнительные компенсационные выплаты. Toyota сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

Также на этой неделе сообщалось, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может сохранить работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

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Максим Кокунин