Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге
Toyota закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.
Компания выполнит перед коллективом все социальные обязательства и выполнит значительные дополнительные компенсационные выплаты. Toyota сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.
Сейчас Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывает возможные сценарии развития данной площадки.
На прошлой неделе гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что экспорт автомобилей из России при нынешнем валютном курсе убыточен для автопроизводителя.
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