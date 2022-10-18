В Челнах задержали 18-летнего татарстанца, подозреваемого в наркопреступлении

Фото: скриншот видео 16.мвд.рф

В Набережных Челнах сотрудники ДПС задержали 18-летнего жителя республики, подозреваемого в наркопреступлении, Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Полицейские остановили на стационарном посту Subaru под управлением 27-летней жительницы Иркутской области. В машине находились два пассажира: девушка 1997 года рождения и молодой человек 2004 года рождения, оба жители Татарстана. Компания направлялась из Казани в Златоуст.

Во время общения инспекторы обратили внимание на парня, который нервничал, и решили провести досмотр автомобиля и личных вещей. Во внутреннем кармане его куртки они обнаружили сверток с веществом светло-бежевого цвета. Результаты исследования показали, что это амфетамин массой 381,3 грамма.

В отношении татарстанца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Кроме того, водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась. В связи с этим, в отношении нее составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку.



Фото: скриншот видео 16.мвд.рф

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД УМВД России по Челнам задержали на контрольном посту полиции «Тула-1» перевозчика крупной партии наркотиков. Автомобиль Land Rover остановили для проверки документов. Поведение водителя показалось госавтоинспекторам подозрительным, при досмотре у него обнаружили сверток с порошком весом почти 200 граммов.



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Максим Кокунин