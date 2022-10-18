Татарстанцы направили 22 тысячи обращений по вопросам частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане с 21 сентября, с начала частичной мобилизации, получили более 22 тысяч обращений. Об этом рассказал ответственный координатор общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.



— Каждое десятое обращение — это просьба оказать психологическую помощь, — уточнил он.

Скриншот трансляции

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.



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Татьяна Демина