Рустам Минниханов выразил соболезнование главе Краснодарского края в связи с крушением самолета в Ейске

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с крушением военного самолета в Ейске.

— В Татарстане потрясены известием о гибели людей в результате крушения военного самолета в Ейске. Особенно горько осознавать, что среди жертв трагедии есть дети. От имени татарстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял в огне самых дорогих и близких людей. Просим также передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии, — говорится в телеграмме главы республики.

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Напомним, вчера вечером в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета во дворе жилого дома потерпел крушение вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание топлива. В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей.



Власти Краснодарского края заявили, что семьям погибших при пожаре в Ейске будет выплачен 1 млн рублей, пострадавшим — 400 тысяч рублей.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом окажется не подлежащим восстановлению.

Режим ЧС был введен в границах пострадавшего дома, его состояние оценит спецкомиссия, объяснили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

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Максим Кокунин