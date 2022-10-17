Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей

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Семьям погибших при пожаре в Ейске будет выплачен 1 млн рублей, пострадавшим — 400 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на информацию властей Краснодарского края.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению.

Вместе с этим в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что в настоящее время угрозы обрушения многоквартирного дома нет, сейчас эвакуированы 250 человек, из них 40 детей.

Напомним, эвакуированные после пожара в жилом доме в Ейске будут временно размещены в пансионатах.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске. Он поручил губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в город для оказания помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-34 в Ейске.

— Главным военным следственным управлением СК по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, — сказали в СК.

Военная прокуратура южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета Су-34 в Ейске.



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Максим Кокунин