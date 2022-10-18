Число погибших в результате падения самолета в Ейске возросло до 13

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В результате падения военного самолета в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.

— Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко, — сказал Кузнецов.

В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Также в ведомстве уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.

Напомним, вчера вечером в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета во дворе жилого дома потерпел крушение, вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание топлива.

Власти Краснодарского края заявили, что семьям погибших при пожаре в Ейске будет выплачен 1 млн рублей, пострадавшим — 400 тысяч рублей.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению.

Режим ЧС в был введен в границах пострадавшего дома, его состояние оценит спецкомиссия, объяснили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.



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Максим Кокунин