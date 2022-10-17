Главное о коронавирусе на 17 октября: риск биполярного расстройства, спад заболеваемости в Татарстане на 23%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продолжает снижаться число госпитализированных с коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 228 человек. Всего на 17 октября в республике зарегистрирован 185 231 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 179 722 человека, за минувшие сутки — 418. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 14 человек.

В Татарстане с 10 по 16 октября выявили 1 856 случаев заражения COVID-19. Это на 23% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сокращается на протяжении нескольких недель. С 12 по 18 сентября в республике выявили 6 787 случаев коронавируса, с 19 по 25 сентября — 6 229, с 26 сентября по 2 октября — 4 008 случаев, а с 3 по 9 октября — 2 413.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 10 по 16 октября в больницы Татарстана попали 326 человек, заболевших коронавирусом. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю. Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане наблюдается третью неделю подряд. Так, если с 19 по 25 сентября в больницы попали 645 жителей республики, то с 26 сентября по 2 октября уже 438 человек, а с 3 по 9 октября — 389.

Вирусолог заявил о спаде заболеваемости COVID-19 в России в течение октября и не исключил возникновение новой волны

За последние сутки в России выявили 10 403 случая коронавируса, выздоровели 14 513 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 314 957, а выздоровевших — до 20 618 358. Госпитализировали за сутки 604 человека.



Умерли 92 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 388 993 человека.

На прошедшей неделе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России снизилось на 53 тыс. по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. С 10 по 16 октября штаб зарегистрировал 101 222 заражения, с 3 по 9 октября — 154 305.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России будет снижаться до конца октября: «Но не исключено, что затем начнется новая волна. Сейчас в Европе она определенно началась в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Австрия, где наблюдается совершенно отчетливое повышение заболеваемости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, сложно точно сказать, когда в России начнется новый подъем заболеваемости. Альтштейн допустил, что он может и не возникнуть, поскольку у РФ «слабые отношения с Европой».

Психиатр Игорь Куреков рассказал «Известиям», что от 10% до 30% людей с перенесенным коронавирусом сталкиваются с психоэмоциональными отклонениями. По словам специалиста, в последнее время участились случаи обращения пациентов с биполярным расстройством, которое характеризуется радикально резкими и беспричинными перепадами настроения. Он пояснил, что психоэмоциональные изменения связаны с нарушениями структуры ткани головного мозга на фоне COVID-19.

Число случаев коронавируса в мире превысило 624 миллиона

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 624 693 495 раз, 6 567 485 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 952 191). На второй строчке — Индия (44 630 888), на третьей — Франция (36 378 553), на четвертой — Бразилия (34 746 462), на пятой — Германия (34 608 837).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 065 109). За ними следуют Бразилия (687 144), Индия (528 905), Россия (381 043, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 277).



За время пандемии было сделано 9 091 630 218 инъекций вакцины против коронавируса.

Дарья Пинегина