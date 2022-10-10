В Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 сократилась почти на 40%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 3 по 9 октября выявили 2 413 случаев заражения COVID-19. Это на 39,8% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



С 26 сентября по 2 октября в Татарстане зарегистрировали 4 008 случаев заболевания. До этого в республике наблюдался рост зараженных. С 19 по 25 сентября выявили 6 229 случаев коронавируса, а с 12 по 18 сентября — 6 787.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в большинстве регионов, но, несмотря на это, ситуация по-прежнему остается напряженной. Он указал на важность соблюдения профилактических мер и прохождения вакцинации.

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 183 147 случаев заражения COVID-19. Вылечились за это время 176 334 жителя республики, умерли — 2 004. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина