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Заболеваемость коронавирусом в Татарстане сократилась почти на четверть

08:32, 17.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане сократилась почти на четверть
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 10 по 16 октября выявили 1 856 случаев заражения COVID-19. Это на 23% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане сокращается на протяжении нескольких недель. С 12 по 18 сентября в республике выявили 6 787 случаев коронавируса, с 19 по 25 сентября — 6 229, с 26 сентября по 2 октября — 4 008 случаев, а с 3 по 9 октября — 2 413.

О снижении заболеваемости коронавирусом говорят и в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 185 003 случая заражения COVID-19. Вылечились за это время 179 034 жителя республики, умерли — 2 004.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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