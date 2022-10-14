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За сутки в Татарстане выявили 245 случаев коронавируса

10:02, 14.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 245 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане выявили 245 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Всего на 14 октября в Татарстане зарегистрировано 184 537 случаев коронавируса.

В республике на протяжении трех недель наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За истекшую неделю она сократилась на 32%, рассказала Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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