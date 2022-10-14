За сутки в Татарстане выявили 245 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Татарстане выявили 245 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Всего на 14 октября в Татарстане зарегистрировано 184 537 случаев коронавируса.
В республике на протяжении трех недель наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За истекшую неделю она сократилась на 32%, рассказала Любовь Авдонина.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым