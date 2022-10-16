Число выявленных случаев COVID-19 в Татарстане превысило 185 тысяч
В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 230 человек. Всего на 16 октября в республике зарегистрировано 185 003 случая заражения коронавирусом.
Госпитализировали еще 28 пациентов с COVID-19. Выздоровели за сутки 631 татарстанец за сутки, всего — 179 304, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
По-прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки. За весь период пандемии инфекция унесла жизни 2 004 татарстанцев.
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