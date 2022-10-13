В число голосовавших за антироссийскую резолюцию стран вошли Венгрия и Сербия

В число голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, вошли Венгрия и Сербия, сообщает «РИА Новости».



Документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия, Науру. Голоса в поддержку резолюции отдали Британия, Украина, страны Балтии, а также еще 133 страны.

Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из голосовавших за и против. Воздержавшиеся от голосования не учитывались. Против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.

30 сентября в Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

Россия ранее наложила вето на резолюцию ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.



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Марграита Головатенко