В Кремле ожидают от Эрдогана инициативу по урегулированию ситуации на Украине

В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции республика официально изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

В Астане завтра, 13 октября, состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА).

Фото: kremlin.ru

— Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции: Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной, — приводит «РИА Новости» его слова.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.

Турция после начала специальной военной операции на Украине несколько раз предлагала свои посреднические услуги в урегулировании ситуации. Так, в Стамбуле 29 марта прошел последний на сегодняшний день очный раунд переговоров делегаций Москвы и Киева. После этого стороны вновь вернулись к онлайн-встречам.



Также Эрдоган выражал надежду, что в его стране может пройти трехсторонняя встреча — он, лидер России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Он уже предлагал Путину организовать встречу с украинским коллегой. На встрече 5 августа в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным Эрдоган вновь предлагал свою страну в качестве площадки для встречи лидеров России и Украины.

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Татьяна Леухина