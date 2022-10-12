Кремль: никакой новой волны мобилизации в России нет

В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ранее российские губернаторы делали заявления о проведении в областях «новых волн мобилизации». В Кремле в очередной раз опровергли эти заявления. Песков отметил, что у каждого губернатора «надо узнавать, что он имеет в виду».

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины только растет на фоне действий Киева.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований:



— Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится, — рассказал он.



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Маргарита Головатенко