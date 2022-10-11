В Госдуме заявили, что мобилизация не делится на этапы

Заявления глав регионов и официальных лиц о «первом» и «втором» этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.



— Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится, — рассказал он «Парламентской газете».

Фото: flickr.com

Швыткин добавил, что частичная мобилизация не делится ни на какие этапы, это непрерывный процесс. У регионов есть мобилизационный план.

Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание и уже приступил к его исполнению. Причем на прошлой неделе власти региона отчитались о полном выполнении плана Министерства обороны по организации частичной мобилизации в области.



Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. На прошлой неделе он уточнял, что в Вооруженные силы России уже прибыли более 200 тысяч граждан.



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Татьяна Леухина