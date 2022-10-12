Politico: США обнародовали данные об убийстве Дарьи Дугиной в качестве предупреждения Киеву

США опубликовали данные об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, таким образом предупредив Украину о необходимости избегать подобных провокаций в будущем, сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника.



Politico отмечает, что между США и Украиной наблюдается напряженность в отношении «надлежащего ответа на действия РФ». Американские официальные лица «были возмущены» подрывом заминированного автомобиля в Москве, в результате чего погибла дочь известного российского аналитика.

Фото: sledcom.ru (фото с места взрыва машины Дарьи Дугиной)

В ночь на 21 августа автомобиль, которым управляла Дугина, взорвался. 29-летняя журналистка погибла на месте. Она возвращалась из деревни Захарово, где с лекцией выступал отец погибшей — известный российский философ Александр Дугин. Он после трагедии оказался в больнице. Взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля прямо под водительским местом.



ФСБ считает, что за подготовкой преступления стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

В начале октября NYT сообщало, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят власти Украины — об этом заявляли неназванные американские чиновники. По данным источников газеты, власти США заранее не предупредили о планах по подрыву автомобиля — они бы выступили против. Отмечается, что Вашингтон в подготовке взрыва участия не принимал и не предоставлял разведывательные данные. Кто именно из украинского правительства оказался причастен к организации убийства, не раскрывается. Газета отмечает — в Вашингтоне украинских чиновников за убийство осудили.

Советник офиса президента Украины Дмитрий Подоляк заявлял о непричастности страны к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко