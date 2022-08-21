Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной — а люди несут цветы к месту трагедии

Фото: Следственный комитет России

Советник офиса президента Украины Дмитрий Подоляк заявил о непричастности страны к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, которое произошло этой ночью в Москве. В то же время люди люди начали нести цветы к месту трагедии, передает ТАСС.

Российский политолог Сергей Марков в интервью изданию «Лента.ру» поделился мнением, что жертвой убийства должен был стать отец Дарьи Александр Дугин. По словам Маркова, он приехал на мероприятие на заминированной машине и должен был уехать на ней обратно.

По его словам, заказчиками убийства могли стать представители СБУ или украинской разведки. Также Марков допустил вариант, что за убийством могли стоять криминальные круги из-за возможного личного конфликта или же антитурецкие силы из-за активной поддержки Дугиным Турции.

Напомним, сегодня ночью автомобиль, которым управляла Дугина, взорвался. 30-летняя журналистка погибла на месте. Сообщается, что она возвращалась из деревни Захарово, где с лекцией выступал отец погибшей известный российский философ Александр Дугин. Он после трагедии оказался в больнице.

За расследование преступления по поручению Александра Бастрыкина взялся центральный аппарат Следственного комитета России. Сейчас уже удалось выяснить, что взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля прямо под водительским местом. У следствия есть уверенность в том, что убийство было заказным и спланированным заранее, но не известно, кто должен был стать его целью.

Артем Гафаров