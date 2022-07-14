Депутаты Татарстана поддержали инициативу о наказании за неуважительное отношение к госсимволам региона

Фото: кадр трансляции

Депутаты Госсовета Татарстана единогласно поддержали законодательную инициативу об ответственности за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение в отношении официальных государственных символов России.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 20.1 Кодекса России об административных правонарушениях. Документ разработан Государственным советом Татарстана.

кадр трансляции

— Разработка представленного законопроекта обусловлена наличием проблемы, связанной с невозможностью законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливать административную ответственность за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъекта РФ, в случае их совершения в сети «Интернет» лицом, зарегистрированным за пределами соответствующего субъекта, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект уже получил положительное заключение комиссии Совета законодателей России при Федеральном собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства.



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Татьяна Демина