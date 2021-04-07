В ФНС подтвердили погашение всех долгов «Татфлота»

Фото: Александр Шакиров

Задолженность АО «СК «Татфлот» погашена в полном объеме третьим лицом. «Реальному времени» это подтвердили в УФНС России по Татарстану.



В связи с этим УФНС попросило республиканский Арбитражный суд исключить суммы из реестра требований кредиторов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что «Татфлот» планирует погасить остатки по задолженности перед кредиторами и завершить тем самым процедуру банкротства до конца апреля. На начало февраля общая сумма налоговой задолженности «Татфлота» составляла более 617 млн рублей, из которых перед ФНС России предприятие погасило более 381 млн рублей.

Как ранее информировало «Реальное время», погасить долг «Татфлота» перед налоговой заявлялись аж четыре физических лица, о которых не было известно почти ничего, кроме имен, а также ООО «Юлташ» из орбиты ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Судя по всему, с долгами разобрался именно «Юлташ». Подробнее о долгах «Татфлота» и его процедуре банкротства — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко