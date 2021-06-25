Мне нужны твои налоги и корабль: «Татфлот» вновь потащили по судам

Фото: Ринат Назметдинов

Снова налоговая

К «Татфлоту» поступил очередной иск о банкротстве, выяснило «Реальное время». При этом не прошло и месяца, как в компании сняли процедуру наблюдения, в которой она находилась больше года по решению Арбитражного суда Татарстана.

Новый иск поступил в татарстанский арбитраж на днях, истцом выступает УФНС по Татарстану. Указанная в карточке дела сумма задолженности — 315,35 млн рублей. В отношении компании сейчас открыты исполнительные производства на общую сумму в 319 млн рублей, из которых 251,25 — по налогам и сборам. Последние акты налоговой, по которым идут эти производства, относятся еще к 2019 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, что именно налоговая была крупнейшим кредитором «Татфлота» в ходе процедуры наблюдения. Тогда долг перед налоговой составлял более 381 млн рублей, и этот долг к концу процедуры был полностью погашен — что ФНС подтверждала и в комментарии «Реальному времени», и на заседаниях суда. Сейчас в УФНС по РТ пока не ответили на запрос издания.

Добавим, что 17 июня, незадолго до подачи иска, ФНС приостановила десятки операций по счетам «Татфлота».

Новый иск поступил в татарстанский арбитраж на днях, истцом выступает УФНС по Татарстану. Фото nalog.ru

Тайна «Паллады»

Всего сейчас в Арбитражном суде рассматривается шесть дел (не считая иска налоговой, который пока к производству не принят) на общую сумму в 20 млн рублей. Четыре из них — о взыскании долгов по договорам, в т.ч. аренды, перед КЗИО исполкома Казани, администрацией Волжского бассейна и собственным профсоюзом.

А пятый — от некоего Антона Сураева из Тольятти. Тот требует изъять имущество из незаконного владения «Татфлота», и как выяснилось из последнего судебного документа по этому делу, это имущество — целый теплоход проекта №305 «Паллада». Ранее он направлял этот иск в Чистопольский районный суд, тот отправил истца в арбитраж.

С чем связаны требования Сураева — неизвестно. С самим истцом «Реальному времени» связаться не удалось, издание готово предоставить ему возможность высказать свою позицию по делу. В СК «Татфлот» пока не ответили на запросы «Реального времени» об исках Сураева и налоговой, сославшись на нахождение директора предприятия в командировке.

Сейчас в Арбитражном суде рассматривается шесть дел «Татфлота» (не считая иска налоговой, который пока к производству не принят) на общую сумму в 20 млн рублей. Фото: Максим Платонов

В Сети можно найти информацию о теплоходе «Паллада» — он двухпалубный и был построен в Венгрии еще в 1962 году. Ранее он носил название «Зея», после «Град Китеж». Всего таких судов построили 49, среди них — знаменитый в Казани теплоход «Борис Полевой». К настоящему времени часть таких судов уже списана, они отжили свой срок. Интересно, что, по информации сайта riverfleet.ru, «Паллада» не эксплуатируется еще с 2010 года и находится в затоне у Чистополя. Впрочем, по другой информации, после этого года он числился за ТК «Самарские путешествия», и та даже объявляла круизы на нем, но эти круизы так и не состоялись.

До 1999 года судно эксплуатировало ОАО «Камское речное пароходство», Чистополь. Далее порт приписки сменился на Нижний Новгород, эксплуатант неизвестен. В 2000—2001 года судно прошло полное переоборудование и реновацию. Затем до сентября 2010 года эксплуатантом была круизная компания «Памела» (оператор — судоходная компания «Паллада»), порт Москва. Какое отношение к этому перечню имеет «Татфлот» и Сураев — пока неизвестно.

По информации сайта riverfleet.ru, «Паллада» не эксплуатируется еще с 2010 года и находится в затоне у Чистополя. Фото riverforum.net

Сам Сураев на данный момент — самозанятый, ранее он был директором и учредителем ряда компаний в Тольятти, большинство из них уже ликвидировано. Единственная оставшаяся, ООО «Возрождение», числилась за Сураевым с 2017 по 2019 гг., в 2018 году ее выручка составляла 90 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей. Сейчас она принадлежит Сергею Леванову — местному экс-банкиру, предправления обанкротившегося в 2015 году «Лепта-Банка» (позже — «Ипотека банка»).

Александр Артемьев