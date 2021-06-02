«Татфлот» прекратил процедуру банкротства

Фото: realnoevremya.ru / Александр Шакиров

АО «СК «Татфлот» прекратило банкротство, информация опубликована на сайте Арбитражного суда Татарстана.

«Прекратить дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот», — говорится в решении Арбитражного суда РТ.

«Реальное время» сообщало, что с начала 2021 года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая с прошлого года находится в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн рублей, подавляющая его часть приходится на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ».

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В начале апреля в УФНС России по Татарстану подтвердили, что задолженность АО «СК «Татфлот» погашена в полном объеме третьим лицом.

Ольга Плешкова