Главное о коронавирусе на 10 октября: в мире выросла заболеваемость, в Шанхае закрыли развлекательные центры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане количество госпитализированных упало на 11,2%

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 318 человек. Всего на 9 октября в республике зарегистрировано 183 465 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 176 417 человек, за последние сутки — 83. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 20 человек.

В Татарстане с 3 по 9 октября выявили 2 413 случаев заражения COVID-19. Это на 39,8% меньше, чем за предыдущую неделю. С 26 сентября по 2 октября в Татарстане зарегистрировали 4 008 случаев заболевания. До этого в республике наблюдался рост числа заразившихся. С 19 по 25 сентября выявили 6 229 случаев коронавируса, а с 12 по 18 сентября — 6 787.

В Татарстане с 3 по 9 октября госпитализировали 389 человек, заразившихся COVID-19. Это на 11,2% меньше, чем за предыдущую неделю. Снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане наблюдается вторую неделю подряд.

Фото: realnoevremya.ru

В Новосибирской области заболеваемость упала на 31%

За последние сутки в России выявили 15 661 случай коронавируса, выздоровели 24 819 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 218 993, а выздоровевших — до 20 439 043. Госпитализировали за сутки 724 человека. Умерли за сутки 96 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 388 295 человек.

В Новосибирской области число новых случаев заболеваемостью коронавирусом снизилось на 31%. Такая тенденция наблюдается третью неделю. При этом коэффициент распространения также уменьшился и теперь составляет 0,81. «Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией: за неделю зарегистрировано 2 885 случаев, что меньше предшествующей недели на 31%», — отметил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко составил прогноз касательно возможных новых мутаций вируса SARS-CoV-2. Он достаточно благоприятный, однако не исключено появление нового штамма с большей степенью способности вызывать заболевание (вирулентность). Онищенко подчеркнул, что вместе с тем «ничего не и исключается».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Москве выявили минимум новых случаев заражения за сутки с 15 марта. За прошедшие сутки зарегистрировали 1 266 новых заболевших. Накануне — 1 553. 15 марта — 999. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 211 861 случай заражения.

Российские хакеры Killnet заявили, что США могут быть причастны к созданию коронавируса. На данный момент они готовят «огромный пакет доказательств и разоблачений»: «В данный момент идет завершение нашего собственного расследования по этому делу. Это будет одно из самых громких событий», — цитирует RT основателя группы с ником Killmilk.

Заболеваемость в мире выросла впервые за 10 недель

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 621 460 122 раза, 6 557 435 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 699 237). На второй строчке — Индия (44 614 437), на третьей — Франция (35 983 605), на четвертой — Бразилия (34 707 233), на пятой — Германия (33 948 632).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 062 564). За ними следуют Бразилия (686 706), Индия (528 814), Россия (380 356, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 208).



За время пандемии было сделано 9 063 487 235 инъекций вакцины против коронавируса.

В Шанхае из-за роста заболеваемости коронавирусом закрыли культурно-развлекательные центры в районе Чаннин. Речь идет о танцевальных и концертных площадках, интернет-кафе, театрах и других объектах. На некоторых улицах приостановили работу кинотеатров. Пока запрет введен на пять дней. Дальнейшие меры будут зависеть от изменений эпидемиологической ситуации.

В мире количество новых случаев заболевания коронавирусом за неделю увеличилось на 3,2 миллиона. Это на 0,7 миллиона случаев больше, чем за предыдущие 7 дней. Заболеваемость выросла впервые за 10 недель.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше по собственному желанию ушла на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус. Однако она будет выполнять свои обязанности дистанционно. При этом министр намерена плотно заниматься нормализацией ситуации со снабжением АЗС автомобильным топливом в условиях забастовок на нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих компаниям TotalEnergies и Esso-ExxonMobil.

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Елизавета Пуншева