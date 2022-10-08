По факту происшествия на Крымском мосту возбудили уголовное дело

Фото: кадр видео/соцсети

В России возбуждено уголовное дело после происшествия на Крымском мосту, сообщили в СУ СКР.



По поручению Председателя СК России А. И. Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовой автомобиль. Это повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Два автомобильных пролет а в результате случившегося оказались разрушены.

Экстренные службы сообщили, что открытое горение на Крымском мосту ликвидировано.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы.



Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Правительственную комиссию сформируют для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.



Возгорание на мосту произошло сегодня утром. Сейчас движение на мосту перекрыто. Работают экстренные службы. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

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Маргарита Головатенко