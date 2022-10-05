В России опубликуют обновленную Конституцию с поправками о новых регионах

Фото: днронлайн.рф

В России опубликуют обновленный текст Конституции с поправками о новых регионах с учетом вхождения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, об этом распорядился президент России Владимир Путин.

Договоры с главами четырех регионов подписали 30 сентября. Документы в течение нескольких следующих дней одобрил Конституционный суд России, они поступили в парламент, где были ратифицированы. Госдума и Совфед рассмотрели федеральные конституционные законы о принятии Россией четырех регионов. Позже документы утвердил президент.

Фото: kremlin.ru

Согласно процедуре, далее должны быть внесены изменения в 65-ю статью Конституции, которая содержит перечень российских субъектов. Число регионов России увеличится с 85 до 89. Обеспечить официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками поручили Федеральной службе охраны.

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Маргарита Головатенко