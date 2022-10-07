Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов
В пятницу, 7 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный юго-западный, западный ветер. Временами возможен дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем ожидается от +7—12 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +9 до +11°С, в Набережных Челнах — от +7 до +11°С.
В ближайшие выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов. В субботу пройдут дожди. В воскресенье осадков не ожидается.
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