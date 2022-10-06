В Татарстане в выходные ожидается до +16 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане потеплеет до +16 градусов. В субботу пройдут дожди, в воскресенье без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 7 октября, интенсивность осадков в Татарстане уменьшится — небольшие дожди пройдут в основном в восточных районах. Ночью и утром местами возможен туман, температуры понизятся до +2—7 градусов. Днем пройдут дожди, температуры составят от +7 до +12°С.

В субботу, 8 октября, ночью сохранится дождливая погода, температуры опустятся до +3—8°С. Днем осадки ожидаются лишь на востоке Татарстана, воздух прогреется до +10—15°С.

В воскресенье, 9 октября, прогнозируются «комфортные погодные условия, спокойные», преимущественно без осадков. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов, днем — от +11 до +16°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ожидается дождливая погода. Днем температуры воздуха составят от +8 до +14°С.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что 5 октября регион находился под влиянием западного циклона и его атмосферных фронтов. В республике наблюдались дожди. Днем зафиксировано +10—14°С, ночью +6—9°С.

Сегодня в Татарстане также наблюдаются дожди. В полдень воздух прогрелся до +8—12 градусов.

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Татьяна Демина