Главное о коронавирусе на 6 октября: ВОЗ ждет роста заболеваемости, конкурс антиковидных арт-объектов в Казани
На Казанской ярмарке в рамках выставки «Индустрия здоровья» заработал мобильный пункт вакцинации
- На Казанской ярмарке в рамках выставки «Индустрия здоровья» заработал мобильный пункт вакцинации. Там можно привиться от гриппа и коронавируса. 6 октября пункт работает с 10 до 16 часов, 7 октября — с 10 до 13 часов.
- В Казани проведут открытый конкурс на лучший проект объемно-пространственной композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом». Победителю конкурса выплатят 100 тысяч рублей. Лучший проект установят в сквере медицинских работников в границах улиц Чехова, Карла Маркса, Лейтенанта Шмидта.
Коэффициент распространения коронавируса в России стал самым низким показателем за все время пандемии
- По данным ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в среду опустился до 0,67, что является самым низким показателем за все время пандемии. Индикатор оказался ниже единицы во всех десяти регионах с наибольшим количеством случаев заражения.
- Как сообщает правительственный портал «Объясняем.рф», переболевшим коронавирусом россиянам не положена отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации: «Однако при наличии осложнений после перенесенного заболевания нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование».
- Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева разработали новый, не требующий реагентов метод диагностики COVID-19, сообщил ректор университета Дмитрий Глушко: «Новый метод основан на влиянии COVID-19 на красные клетки крови — эритроциты. Ученые смогли распознать особенности влияния вируса на эти потенциально важные элементы крови, в частности, на патологическое изменение формы клетки и молекулярный процесс связывания кислорода в гемоглобине. Разработка наших ученых — большой шаг в изучении коронавирусной инфекции. Существующие методы диагностики не позволяют добиться точного и достоверного результата, поскольку на него оказывают влияние такие факторы как неправильный забор материала, стадия болезни и т.д., в то время как открытие исследователей МГУ им. Н. П. Огарева исключает их при проведении диагностики».
Власти Гонконга хотят бесплатно раздать 500 тысяч авиабилетов на $254 млн после снятия ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 619 806 038 раз, 6 552 301 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 552 187). На второй строчке — Индия (44 604 463), на третьей — Франция (35 856 904), на четвертой — Бразилия (34 699 017), на пятой — Германия (33 652 255).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 061 490). За ними следуют Бразилия (686 573), Индия (528 745), Россия (379 941, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 139).
За время пандемии было сделано 9 057 322 300 инъекций вакцины против коронавируса.
- Власти Гонконга хотят бесплатно раздать 500 тысяч авиабилетов на $254 млн для поддержки туризма. Акцию начнут в начале следующего года, после того, как в городе будут окончательно сняты все ограничения из-за коронавируса.
- Организация Объединенных Наций готова направить своих сотрудников в КНДР для оказания гуманитарной помощи, в том числе для борьбы с коронавирусом.
- С 26 сентября по 2 октября более 2,9 млн человек заразились коронавирусом, более 8,3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 6%, а количество летальных исходов — на 12%.
- Американские биологи обнаружили, что некоторые белковые компоненты частиц коронавируса могут проникать в ядра клеток человека и вносить нарушения в работу эпигенетических меток на поверхности ДНК, регулирующих уровень активности отдельных генов.
- Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус никуда не денется в ближайшее время, он продолжит мутировать и циркулировать в обществе: «Мы будем жить с этим вирусом, он никуда не денется. Но, к счастью, у нас есть методы диагностики, лечения, вакцины, которые остаются эффективными инструментами для борьбы с заболеванием».
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19: «Но смерти не должны [увеличиться], учитывая, что у нас есть вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни».
- Власти Китая в связи с затянувшейся вспышкой пандемии коронавируса на северо-западе страны приостановили движение пассажирских поездов из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). В дальнейшем это решение может быть пересмотрено в зависимости от ситуации.
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